В Белгороде суд назначил реальные сроки троим обвиняемым в поджогах

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Белгородский областной суд признал трех россиян виновными в подготовке и совершении диверсий на объектах транспортной инфраструктуры и приговорил их к 17, 16 и 14 годам колонии строгого режима, сообщило УФСБ по региону.

По данным спецслужбы, подсудимые в составе преступной группы по заданию антироссийских структур "за денежное вознаграждение совершили поджоги железнодорожного оборудования транспортного комплекса ОАО "Российские железные дороги" на территории Старооскольского городского округа Белгородской области с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации".

За отправленные заказчикам видеоотчеты о совершенных преступлениях они получили оплату в сумме около 100 тысяч рублей, установило следствие. Сотрудники УФСБ задержали их с поличным при подготовке очередного преступления.

Вс трое признаны виновными по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 281 УК (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба).

Приговор не вступил в законную силу.