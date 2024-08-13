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Белоусов провел переговоры с главами военных ведомств Вьетнама, ЦАР и Мьянмы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел несколько двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях форума "Армия-2024", сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Глава российского военного ведомства провел переговоры с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Фан Ван Зянгом, заместителем премьер-министра, министром обороны Республики Союз Мьянма адмиралом Тин Аунг Саном, вице-премьером правительства, министром обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генералом армии Тянсамоном Тяннялатом, министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой и министром национальной обороны и восстановления армии Центральноафриканской Республики Клодом-Рамо Биро", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что Белоусов обсудил текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. "Состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности", - сообщили в ведомстве.

"По итогам переговоров с министром обороны Лаоса стороны подписали обновленное двустороннее Соглашение о военном сотрудничестве", - информирует Минобороны РФ.

Андрей Белоусов Минобороны РФ
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