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Россия и Лаос подписали новое соглашение о военном сотрудничестве

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительства России и Лаосской Народно-Демократической Республики подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве. Документ 13 сентября опубликовали на официальном портале правовой информации, он было подписан в Москве 13 августа 2024 года.

"С даты вступления настоящего соглашения в силу прекращает свое действие соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Лаосской Народно-Демократической Республики от 28 ноября 1996 года", - сказано в документе.

В соглашении говорится, что Россия и Лаос договорились вести сотрудничество по следующим направлениям: организация управления повседневной деятельностью и боевой подготовкой войск (сил), обмен опытом по вопросам эксплуатации, ремонта и модернизации вооружения, военной и специальной техники, обмен опытом в вопросах обучения и подготовки военных кадров, обмен информацией в рамках усиления борьбы с терроризмом.

Соглашение между двумя странами предусматривает участие в военных учениях или присутствие на них в качестве наблюдателей, организацию и проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также направление специалистов для выполнения совместных задач по гуманитарному разминированию территорий.

Лаос Минобороны
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