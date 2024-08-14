Большое количество беспилотников ВСУ ликвидировано в Воронежской области

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в ночь на среду, что в регионе продолжается уничтожение украинских беспилотников.

"Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА фиксируются незначительные повреждения отдельных жилых домов, хозпостроек и транспорта, возгорание сухой растительности. Распространения огня не допущено", - написал Гусев в своем телеграм-канале.