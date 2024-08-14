Линия газоснабжения повреждена при атаке ВСУ на Белгородскую область

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения", - написал Гладков в своем телеграм-канале в среду.

Кроме того, в селе Устинка Белгородского района после сброса боеприпаса с беспилотника сгорела летняя кухня на территории одного частного домовладения. Обошлось без пострадавших, сообщил глава региона.