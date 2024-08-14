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Российская авиация нанесла удар по силам ВСУ в Курской области

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об уничтожении личного состава и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области экипажами самолетов оперативно-тактической авиации ВКС России.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - отмечают в военном ведомстве.

Минобороны РФ опубликовало кадры этого удара.

Минобороны РФ Су-34 ВКС России Курская область
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