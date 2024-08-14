Режим ЧС регионального уровня введен в Белгородской области

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области объявлен режим ЧС регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Обстановка в Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. (...) Принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить ЧС регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Он отметил, что продолжается вывоз детей за пределы региона, в детские оздоровительные лагеря. "Сейчас там находятся 5 тысяч, с начала года - 33 тыс. белгородских детей отдохнули", - добавил он.

10 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении в Курской, Белгородской и Брянской областях режима контртеррористической операции (КТО).