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Режим ЧС регионального уровня введен в Белгородской области

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области объявлен режим ЧС регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Обстановка в Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. (...) Принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить ЧС регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Он отметил, что продолжается вывоз детей за пределы региона, в детские оздоровительные лагеря. "Сейчас там находятся 5 тысяч, с начала года - 33 тыс. белгородских детей отдохнули", - добавил он.

10 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении в Курской, Белгородской и Брянской областях режима контртеррористической операции (КТО).

Вячеслав Гладков Белгородская область
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