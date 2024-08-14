Поиск

За ночь над регионами РФ сбито 117 украинских беспилотников

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что ночью над восемью российскими регионами сбивались украинские беспилотники, уничтожено 117 дронов и четыре ракеты "Точка-У".

"Тридцать семь БПЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БПЛА уничтожено над Воронежской областью, 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 11 - над Нижегородской областью, девять - над Волгоградской, три - над Брянской, два - над Орловской и один - над Ростовской областями", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего сбито 117 БПЛА.

Курская область Белгородская область Воронежская область Нижегородская область Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим ЧС регионального уровня введен в Белгородской области

Что произошло за день: вторник, 13 августа

Kismet Capital продаст медиаактивы группе инвесторов с участием СП "Ростелекома" и НМГ

Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора Югры

Минобороны РФ заявило об отражении атаки штурмовой бригады ВСУ в Курской области

Военная операция на Украине

Глава ЛНР сообщил, что в Лисичанске боеприпас попал в автобус с людьми

Банкам разрешили реструктурировать кредиты жителям Курской, Брянской и Белгородской областей

Банкам разрешили реструктурировать кредиты жителям Курской, Брянской и Белгородской областей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });