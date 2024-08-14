За ночь над регионами РФ сбито 117 украинских беспилотников

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что ночью над восемью российскими регионами сбивались украинские беспилотники, уничтожено 117 дронов и четыре ракеты "Точка-У".

"Тридцать семь БПЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БПЛА уничтожено над Воронежской областью, 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 11 - над Нижегородской областью, девять - над Волгоградской, три - над Брянской, два - над Орловской и один - над Ростовской областями", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего сбито 117 БПЛА.