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Власти Москвы направили 300 т продуктов и вещей пострадавшим в Курской области

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Более 300 тонн продуктов, одежды и предметов гигиены направлено из Москвы пострадавшим в Курской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы продолжаем оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в Курской области. По просьбе региональных властей отправили технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены - всё, что нужно людям ежедневно", - написал Собянин в своем телеграм-канале в среду.

В РоссииМурашко сообщил, что 69 пострадавших в Курской области находятся в стационарахЧитать подробнее

Он сообщил, что московские медики оказывают помощь как поступившим в стационары столицы, так и непосредственно в Курской области.

"Будем и дальше поддерживать жителей Курской области всем необходимым", - добавил мэр.

Курская область Москва Сергей Собянин
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