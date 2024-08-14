Власти Москвы направили 300 т продуктов и вещей пострадавшим в Курской области

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Более 300 тонн продуктов, одежды и предметов гигиены направлено из Москвы пострадавшим в Курской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы продолжаем оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в Курской области. По просьбе региональных властей отправили технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены - всё, что нужно людям ежедневно", - написал Собянин в своем телеграм-канале в среду.

Он сообщил, что московские медики оказывают помощь как поступившим в стационары столицы, так и непосредственно в Курской области.

"Будем и дальше поддерживать жителей Курской области всем необходимым", - добавил мэр.