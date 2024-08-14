Реконструкцию аэродрома в аэропорту Новокузнецка оценили в 12 млрд рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) и аэродромной инфраструктуры в аэропорту Новокузнецка оценивается в 12,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

"Для поэтапной реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона потребуется около 12,3 млрд рублей. При этом в планах избежать закрытия аэропорта на время реконструкции, так как авиагавань является воздушными воротами на курорт "Шерегеш" и обслуживает пассажиров крупнейшей в регионе Южно-Кузбасской агломерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэродромная инфраструктура находится в федеральной собственности.

В ноябре 2023 года управляющий директор аэропорта Кирилл Ермаков на конференции "Развитие производительных сил Кузбасса" продемонстрировал презентацию, согласно которой инвестиции в реконструкцию ВПП и аэродромной инфраструктуры оценивались в 14 млрд рублей.

Как сообщалось, новокузнецкий аэропорт профинансировал подготовку проектно-сметной документации для реконструкции аэродромного комплекса. В сентябре 2023 года контракт был заключен с АО "ПИИНИИ ВТ "Ленаэропроект" за почти 170 млн рублей.

В настоящее время в аэропорту Новокузнецка завершается строительство нового терминала, инвестиции в который составляют около 9 млрд рублей. Площадь нового аэровокзала составит 19,5 тыс. кв. метров, пропускная способность – 580 пассажиров в час, будет организовано 5 выходов на посадку, 3 телетрапа.

Аэропорт Новокузнецка находится под управлением ООО "Русал Аэро" (входит в структуру ОК "Русал"), которое также выполняет функции управляющей компании аэропорта Братск, ООО "Тайшетаэро" (создано для строительства аэропорта в городе Тайшет Иркутской области, где у "Русала" расположен алюминиевый завод), АО "Аэропорт-Сервис" (один из операторов аэропорта Южно-Сахалинска), ООО "Капитал-Авиа" (Южно-Сахалинск, занимается транспортной обработкой грузов). Кроме того, в мае "Русал Аэро" выступило учредителем ООО "Богучаны Аэро" с целью проработки проекта развития аэропортовой инфраструктуры на севере Красноярского края.