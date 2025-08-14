Инвестиции в реконструкцию аэропорта Братска выросли до 3 млрд рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Завершается реконструкция аэродромной инфраструктуры в аэропорту Братска (находится под управлением ООО "Сибирские аэропорты"), ключевые работы планируется закончить к октябрю, полностью проект будет реализован до конца 2025 года, сообщает телеграм-канал аэропорта.

Общий объем инвестиций с 2023 года составил 3 млрд рублей. Причем ранее контракт с подрядчиком был заключен на 2,066 млрд рублей - теперь его стоимость выросла до 3,181 млрд рублей, сообщается в карточке контракта на сайте госзакупок.

Уже введен в эксплуатацию перрон с покрытием толщиной 62 см, способный выдерживать нагрузку от всех типов воздушных судов. Также ведется отделка аварийно-спасательной станции. Параллельно строится рулежная дорожка и расширяется разворотная площадка взлетно-посадочной полосы (ВПП). В ближайшее время на ВПП будет установлено новое светосигнальное оборудование, что повысит безопасность полетов.

"Последняя масштабная реконструкция в аэропорту Братска проводилась около 30 лет назад, когда была построена новая ВПП. Текущее обновление инфраструктуры создаст долгосрочный положительный эффект, позволит расширить маршрутную сеть, в том числе за счет новых пассажирских и грузовых направлений", - приводятся в сообщении слова управляющего директора аэропорта Сергея Денисенко.

Следующим этапом развития аэропорта станет модернизация пассажирского терминала, проектирование которого ведет управляющая компания "Сибирские аэропорты".

В 2022 году ФКУ "Ространсмодернизация" признало победителем конкурса на реконструкцию аэропорта Братска ООО "Сэм" (Санкт-Петербург). Победитель предложил цену контракта 2,066 млрд рублей при начальной (максимальной) цене 2,069 млрд рублей.

Аэропорт Братска расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска, имеет статус международного. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе. Из аэропорта летают рейсы в Москву, Иркутск, Новосибирск и Сочи.

ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро") владеет и управляет аэропортами Новокузнецка (в 2025 году построен и сдан в эксплуатацию новый пассажирский терминал) и Братска. Среди других активов компании - АО "Аэропорт-Сервис" (хэндлинговый оператор в аэропорту Южно-Сахалинска), ООО "Капитал-Авиа" (занимается обработкой грузов в том же аэропорту), ООО "Аэро-груз" (управляет грузовым комплексом в аэропорту Владивостока). Также "СибАэро" является учредителем ООО "Тайшетаэро" (создано под строительство аэропорта Тайшет в Иркутской области), ООО "Богучаны Аэро" (для проработки проекта развития аэропортовой инфраструктуры на севере Красноярского края), ООО "Терминал Иркутск" и ООО "Терминал Абакан".