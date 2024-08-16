Минобороны сообщило об уничтожении еще двух пусковых установок Patriot ВСУ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об уничтожении комплексом "Искандер-М" двух пусковых установок комплекса ПВО Patriot армии Украины.

"По разведанной позиции нанесён ракетный удар расчетом ОТРК "Искандер-М". В результате ракетного удара полностью уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65", - сообщило Минобороны РФ.

По его данным, позицию дивизиона Patriot российские военные обнаружили в районе населенного пункта Любимовка в Днепропетровской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок ЗРК Patriot и радиолокационной станции AN/MPQ-65 в районе н.п. Желобок Днепропетровской области, а также пусковой установки комплекса ПВО IRIS-T ВСУ в Сумской области в районе Сенного. По словам российских военных, удары наносились ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Министерство опубликовало кадры ударов.