Что случилось этой ночью: суббота, 17 августа

ВС РФ уничтожили две установки Patriot, в Приморье восстановили электроснабжение, американец Татер не признал свою вину

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны сообщило об уничтожении комплексом "Искандер-М" двух пусковых установок Patriot ВСУ в Днепропетровской области. При ударе также была поражена радиолокационная станция AN/MPQ-65.

- Два населенных пункта в Белгородской области попали под обстрел ВСУ. В селе Дроновка в результате попадания снаряда загорелся частный дом, в селе Графовка повреждения получили линии газо- и электроснабжения.

- Обвиняемый в применении насилия к представителю власти гражданин США Джозеф Татер не признал свою вину, сообщил "Интерфаксу" собеседник в правоохранительных органах. Американец был задержан в Москве 14 августа. Изначально суд назначил Татеру 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство, а затем по ходатайству следствия отправил на два месяца в СИЗО по уголовному делу.

- Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах будет работать над строительством жилья, доступного для среднего класса, а также над снижением цен на продовольствие.

- В Приморье энергетики полностью восстановили электроснабжение после аварии на ГРЭС. Электросетевой комплекс Дальневосточной распределительной сетевой компании работает в штатном режиме. Отключение произошло вечером 16 августа из-за повреждения оборудования на открытом распределительном устройстве 500 кВ Приморской ГРЭС.

- Российские отели получат право предлагать туристам невозвратные тарифы. Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития.