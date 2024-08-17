Космический грузовик "Прогресс МС-28" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, в субботу должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС).

Стыковка грузового корабля к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС планируется в 08:56 по московскому времени. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите около 179 суток.

Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш и российского экипажа МКС.

Корабль "Прогресс МС-28" был запущен 15 августа с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Грузовик доставит на станцию более 2,5 тонн грузов, в том числе 1 201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы.

На МКС также прибудет рентгеновский спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба", который планируется установить на внешней поверхности модуля "Звезда" российского сегмента МКС в ходе работ в открытом космосе.

В настоящее время на станции работает экипаж из девяти человек - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также прибывшие в июне на новом американском многоразовом корабле Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.