Грузовой корабль "Прогресс МС-28" прибыл на МКС

Фото: "Роскосмос"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента МКС состоялась в 08:53 по Москве. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите около 179 суток.

Корабль был запущен 15 августа с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а". В ходе полета "Прогресс МС-28" совершил 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлился более 50 часов.

Грузовик доставил на станцию более 2,5 тонн грузов, в том числе 1 201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы.

На МКС также прибыл рентгеновский спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба", который планируется установить на внешней поверхности модуля "Звезда" в ходе работ в открытом космосе.

В настоящее время на станции работает экипаж из девяти человек - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также прибывшие в июне на новом американском многоразовом корабле Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.