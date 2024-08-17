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Электроснабжение в Приморье полностью восстановлено после аварии на ГРЭС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Все потребители в Приморье подключены к электроснабжению после отключения в пятницу, сообщает пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Энергетики совместно со смежными сетевыми организациями работали в течение ночи и постепенно подключали к электроснабжению оставшуюся часть потребителей. В 06:58 все потребители подключены", - говорится в сообщении.

Электросетевой комплекс ДРСК в Приморье сейчас работает в штатном режиме.

Как сообщалось, массовые отключения света затронули юг Приморья, в том числе и Владивосток.

Отключение произошло вечером 16 августа из-за локального повреждения оборудования на открытом распределительном устройстве 500 кВ Приморской ГРЭС. Сработали системы релейной защиты и противоаварийной автоматики, и в итоге произошло отключение нескольких линий 500 кВ в регионе.

Приморье
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