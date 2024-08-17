В Белгородской области повреждена линия электропередачи в результате атак ВСУ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ на территории региона, в результате которых повреждена линия электропередачи, никто не пострадал.

"Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по нашей области. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал губернатор в своем телеграм-канале в субботу.

По его информации, в Шебекинском городском округе в селах Ржевка, Нежеголь и Вознесеновка частично отсутствует электричество из-за повреждения ЛЭП.

Нанесены повреждения строениям в других населенных пунктах.