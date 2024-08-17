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Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона в Белгородской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Села Новая Таволжанка и Терезовка Шебекинского городского округа атакованы украинскими дронами, пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Два населённых пункта Шебекинского городского округа атакованы беспилотниками ВСУ", - написал он в своем телеграм-канале в субботу вечером.

По данным Гладкова, в результате удара дрона по легковому автомобилю в селе Новая таволжанка ранен водитель, повреждено транспортное средство, а также выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домах.

Легковой автомобиль также был атакован двумя беспилотниками в селе Терезовка, добавил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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