Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона в Белгородской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Села Новая Таволжанка и Терезовка Шебекинского городского округа атакованы украинскими дронами, пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Два населённых пункта Шебекинского городского округа атакованы беспилотниками ВСУ", - написал он в своем телеграм-канале в субботу вечером.

По данным Гладкова, в результате удара дрона по легковому автомобилю в селе Новая таволжанка ранен водитель, повреждено транспортное средство, а также выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домах.

Легковой автомобиль также был атакован двумя беспилотниками в селе Терезовка, добавил Гладков.