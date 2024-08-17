В РФ возбуждено дело о незаконном пересечении границы итальянскими журналистами

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, работавших в Судже в Курской области после незаконного пересечения госграницы.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории населенного пункта Суджа Курской области", - сообщили "Интерфаксу" в спецслужбе.

Также, добавили в ФСБ, "проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша (журналист издания The Moscow Times, признанного иноагентом и нежелательной организацией) по результатам которой будет принято процессуальное решение".

Ранее итальянский телеканал Rai выпустил репортаж из Суджи в Курской области, в момент нахождения там украинских военных.

В репортаже журналисты сообщали о боевых действиях, интервьюировали украинских военных и местных жителей.

МИД РФ в связи с этим вызвал посла Италии в Москве Чечилию Пиччони. Послу был выражен решительный протест.

Максимальная санкция по статье ч.3 ст 322 Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.