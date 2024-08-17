Что произошло за день: суббота, 17 августа

Сообщения российских военных о ситуации в Курской области, дело о незаконном пересечении границы итальянскими журналистами, режим ЧС в Туве

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные заявили, что в лесах на курском направлении ищут и ликвидируют украинские мобильные группы, которые пытались проникнуть вглубь территории РФ.

- Возбуждено дело о незаконном пересечении российской границы итальянскими журналистами. Также ФСБ проверяет материалы СМИ "о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша". Ранее итальянский телеканал Rai выпустил репортаж из Суджи в Курской области, в момент нахождения там украинских военных.

- На ЗАЭС сообщили о заряде, сброшенном с беспилотника ВСУ на дорогу вдоль энергоблоков. Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться из-за действий Киева, сообщили в "Росатоме". Минобороны РФ пообещало жесткий ответ в случае удара ВСУ по Курской атомной электростанции. В МИД РФ призвали ООН и МАГАТЭ осудить готовящиеся Киевом провокационные акции на ядерных объектах России.

- Режим ЧС вновь вводится в Туве из-за лесных пожаров и жары.

- На станции "Арбатская" московского метро сработал гермозатвор, который сделан для защиты жителей в случае экстренных ситуаций. Затвор был отрегулирован и переход на станции вскоре снова открылся.

- Московское "Динамо" со счетом 1:0 обыграло "Крылья Советов" в домашнем матче пятого тура чемпионата России.