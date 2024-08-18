Более 30 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров

Фото: Авиалесоохрана РФ/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Задымленность от лесных пожаров наблюдается в 33 населенных пунктах Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По данным космического мониторинга НЦУКС задымленность наблюдается в 33 населенных пунктах Верхоянского, Усть-Янского, Олекминского и Сунтарского районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.

На территории Якутии за сутки отработано и исследовано 26 проб атмосферного воздуха. В них превышения ПДК химических веществ не установлено.

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории республики действует 84 природных пожара, огнем пройдено свыше 338 тыс. га. За сутки ликвидировано 5 пожаров на площади свыше 30,5 тыс. га и локализовано 18 на площади свыше 50,2 тыс. га.

Для тушения привлекалось 1680 человек и 180 единиц техники.