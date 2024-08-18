Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 августа

Землетрясение у берегов Камчатки, пожар на складе в Пролетарске после атаки БПЛА, заявление МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Камчатки, за ним последовала серия афтершоков. Эпицентр находился в Тихом океане в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном. В МЧС сообщили, что угрозы цунами нет.

- Дизельное топливо загорелось на складе в Пролетарске Ростовской области после атаки БПЛА. К тушению привлечены подразделения пожарных, сообщил губернатор Василий Голубев.

- В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС после инцидента с дроном. Глава агентства Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность происходящим на станции и призвал все стороны к максимальной сдержанности. В субботу беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС.

- В 33 населенных пунктах Якутии зафиксировали задымленность от природных пожаров. По оперативным данным, площадь, пройденная огнем, превышает 338 тыс. га. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.

- Пассажирский самолет DHC 8Q-400, вылетевший из Южно-Сахалинска на Итуруп, вернулся в аэропорт. На борту находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Прокуратура проводит проверку.