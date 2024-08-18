Пассажирский самолет, вылетевший из Южно-Сахалинска на Итуруп, вернулся в аэропорт

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Самолет DHC 8Q-400, выполнявший в воскресенье рейс из Южно-Сахалинска на Итуруп, вернулся в аэропорт вылета, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

"Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров в связи с возвратом 18 августа в аэропорт вылета самолета DHC 8Q-400, выполнявшего рейс по маршруту "Южно-Сахалинск - Итуруп"", - говорится в сообщении.

Уточняется, что посадка выполнена в штатном режиме, на борту находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа.

Обстоятельства авиационного события устанавливаются.