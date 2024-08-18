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Над тремя регионами России за ночь сбили пять беспилотников

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили украинские БПЛА в Белгородской, Курской и Ростовской областях, сообщили в Министерстве обороны России.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области и два - над территорией Ростовской области", - заявили в министерстве.

В результате падения обломков дрона на территории промскладов в Пролетарске Ростовской области произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Курская область Белгородская область Ростовская область ПВО
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