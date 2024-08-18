Дизельное топливо загорелось на складе в Ростовской области после атаки БПЛА

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о возгорании дизельного топлива на складе в Пролетарске в результате атаки БПЛА.

"На юго-востоке Ростовской области силами ПВО была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных", - написал Голубев в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Ранее он сообщил об отражении атаки БПЛА на западе Ростовской области в ночь на воскресенье.