МЧС доставило около 300 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Около 300 тонн гуманитарной помощи доставили в Курскую область сотрудники МЧС РФ, сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье.

"Всего за время чрезвычайной ситуации в Курскую область прибыло порядка 2200 тонн гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

В 24 регионах страны в 174 пунктах временного размещения находится около 10 тысяч человек, в том числе три тысячи детей.

Более 6,5 тысяч человек, в том числе более 1300 детей, находятся в пунктах на территории Курской области. С жителями приграничных районов работают психологи МЧС России, отметили в пресс-службе ведомства.