Первая группа пожилых курян из приграничья прибыла в Тамбовскую области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Первая группа жителей приграничных районов Курской области прибыла в Тамбовскую область, сообщил в воскресенье глава региона Максим Егоров.

"Сегодня приняли первых жителей Курска, эвакуированных из приграничных районов. Это 65 пожилых граждан из Железногорского дома социального обслуживания. Многие из них маломобильны", - написал он в своем телеграм-канале.

Курян встретили на железнодорожном вокзале, далее на автобусах их доставят в пункты размещения.

"Проживать и получать социальные услуги они будут в Сосновском доме-интернате для престарелых и Тамбовском доме-интернате для ветеранов войны и труда. Всех обеспечат вещами первой необходимости, окажут психологическую и медицинскую помощь", - добавил Егоров.

По его информации, в настоящее время в Тамбовской области организованы семь пунктов временного размещения, готовых принять 350 человек.

"При необходимости организуем дополнительные. Помимо этого, продолжается сбор гумпомощи. Направлено уже около 20 тонн гуманитарного груза. К сбору присоединились все муниципальные округа", - написал глава Тамбовщины.

Ранее в воскресенье губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о приеме более 350 жителей приграничных регионов Курской области.