Военные РФ заявили, что продолжают уничтожать диверсионные группы в Курской области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении ведут уничтожение в лесных массивах украинских диверсионных групп, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка, сообщает министерство обороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населённых пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное".

"Потери ВСУ составили: танк и пять боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и более 30-ти военнослужащих", - говорится в сводке.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловка", - сообщает Минобороны России.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, в т. ч. инженерная машина разграждения", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлении уничтожено более 3460 украинских военнослужащих, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортера, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей и другая техника.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- заявили в ведомстве.

Нанесены новые удары по резервам и складам украинских сил в Сумской области.

"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области",- сообщили в военном ведомстве.

"В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США",- отметили в Минобороны РФ.