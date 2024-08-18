Глава Кореневского района Курской области призвала жителей пока не возвращаться домой

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева сообщила о напряженной оперативной обстановке в муниципалитете и призвала жителей оставить попытки вернуться домой.

"На территории нашего района сохраняется сложная оперативная обстановка. Некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, тем самым мешают работе наших военных. Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями", - написала она на своей странице в соцсети в "Вконтакте" в воскресенье.

Дегтярева отметила, что когда обстановка позволит, власти сообщат, что можно вернуться домой.