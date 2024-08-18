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Путин прибыл в Баку

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Азербайджан.

По прилете глава государства отправился в домашнюю резиденцию президента Азербайджана, где сейчас проходит неформальный ужин российского лидера с Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан.

Официальная программа визита начнется в понедельник. Планируется, что после возложения венков к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева и монументу "Вечный огонь" Путин проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сначала в узком, а затем широком составах делегаций.

Затем состоится церемония совместного подписания документов, лидеры сделают заявления для прессы.

Владимир Путин
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