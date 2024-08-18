Что произошло за день: воскресенье, 18 августа

Военные РФ заявили об уничтожении диверсионных групп на курском направлении, Лукашенко дал интервью каналу "Россия", умер Ален Делон

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Войска группировки "Север" на курском направлении уничтожают в лесах украинские диверсионные группы, сообщает Минобороны РФ. Нанесены новые удары по резервам и складам украинских сил в Сумской области.

- Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Азербайджан.

- Лукашенко заявил, что Украина держит вблизи границ с Белоруссией более 120 тыс. военных, в ответ переброшена почти треть армии страны. О Зеленском президент Белоруссии сказал в интервью телеканалу "Россия", что "де-юре к нему есть вопросы о легитимности", но де-факто он принимает решения в качестве главы страны. По его мнению, эскалация конфликта может привести к уничтожению Украины как государства.

- На 89-м году жизни умер французский актер Ален Делон.

- В МИД РФ опровергли сообщения о непрямых переговорах Киева и Москвы в Катаре по безопасности объектов критической инфраструктуры.

- "Зенит" сыграл вничью с "Химками" и впервые со старта чемпионата пропустил гол, "Локомотив" обыграл ЦСКА, "Спартак" разгромил "Факел".