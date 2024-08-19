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Пункт дислокации ВСУ уничтожен в Курской области планирующими авиабомбами

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Экипаж самолёта Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс ночью удар по пункту временной дислокации (ПВД) подразделения вооружённых сил Украины и его бронированной технике в приграничном районе Курской области, сообщило министерство обороны РФ.

"Удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - сказано в сообщении.

После подтверждения от разведки об уничтожении ПВД подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета, информирует Минобороны.

Минобороны Курская область
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