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В СВР заявили, что страны НАТО участвовали в подготовке нападения на Курскую область

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщило газете "Известия" о том, что СВР обладает сведениями об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки Украины на Курскую область.

"Западные кураторы в последние месяцы активно подталкивали Киев к переносу боевых действий вглубь территории России, в том числе с целью спровоцировать всплеск антиправительственных настроений и раскачать внутриполитическую ситуацию в РФ", - сообщили в СВР изданию.

Там также рассказали, что "по имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии. Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ (вооружений и военной техники - ИФ). Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции".

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ НАТО Украина
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