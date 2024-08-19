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Очереди на Крымский мост за час выросли почти вдвое

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в понедельник утром ожидают более 1300 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Отмечается, что по данным на 9 утра, в очереди со стороны Тамани находится 840 машин, в очереди со стороны Керчи - 480.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в три часа, со стороны Керчи - в два.

К 8:00 в очереди на мост со стороны Тамани стояло 600 автомобилей, со стороны Керчи - 170.

Крымский мост
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