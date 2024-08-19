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Очередь на Крымский мост со стороны Керчи сократилась в 10 раз за два часа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Количество машин, ожидающих в очереди на досмотр перед въездом на Крымский мост со стороны полуострова, сократилось за два часа в 10 раз - до 60, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"17:00. В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15:00 в этой очереди стояли 600 автомобилей, спустя час - 480.

В сообщении уточняется, что со стороны Тамани очереди в понедельник нет с 16:00.

Максимальные очереди перед досмотровыми пунктами на мосту в понедельник наблюдались в 9:00, когда в них суммарно насчитывалось 1320 машин.

Крымский мост
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