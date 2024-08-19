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Производство сахара из свеклы нового урожая в РФ пока на 27% ниже прошлогоднего

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ к 19 августа переработали 1,2 млн тонн сахарной свеклы, из которых произведено 160 тыс. тонн сахара, сообщает Союзроссахар.

Это на 27% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года - 220 тыс. тонн.

В этом году переработку свеклы пока ведут 18 сахарных заводов Краснодарского и Ставропольского краев, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей. Год назад работали 20 заводов.

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Согласно сообщению, к уборке сахарной свеклы также приступили хозяйства Алтайского края, Воронежской и Курской областей. Ожидается, что на текущей неделе свеклу будут перерабатывать 38 сахарных заводов.

Как сообщалось, уборка сахарной свеклы отстает от показателей прошлого года. По данным Минсельхоза, к 14 августа ее было накопано 492,1 тыс. тонн против 1,287 млн тонн годом ранее. Посевы убраны с 14,2 тыс. га (1,2%) против 25,9 тыс. га соответственно. Урожайность в этом году на 150,4 ц/га меньше прошлогодней и составляет 347,3 ц/га.

Союзроссахар РФ
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