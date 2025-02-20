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В России производство сахара к 20 февраля оказалось ниже прогноза

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В России производство сахара из свеклы урожая 2024 года к 20 февраля составило 6,036 млн тонн из прогнозируемых в целом на сезон 6,3 млн тонн, сообщает аналитическая служба Союзроссахара.

Всего с начала сезона (с августа 2024 года) переработано 40,53 млн тонн сахарной свеклы. Кроме сахара произведено также 1,73 млн тонн сушеного гранулированного жома и 1,65 млн тонн мелассы.

В настоящее время переработку урожая продолжают 5 сахарных заводов с общим суточным производством 2,1 тыс. тонн.

Кроме того, началось производство сахара из свекловичного сиропа.

В прошлом сезоне (август 2023 - июль 2024 года) в стране было выработано 6,9 млн тонн сахара.

По предварительным данным Росстата, в 2024 году урожай сахарной свеклы составил 41,9 млн тонн против 53,1 млн тонн в 2023 году.

Союзроссахар Росстат
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