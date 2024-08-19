В Пятигорске произошел пожар на склоне горы Машук

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Пятигорске тушат возгорание на склоне горы Машук, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Пожар тушат сотрудники городской пожарной части, спасатели Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Службы спасения города Пятигорска.

"Сил и средств хватает, работы идут", - отметил мэр.

В соцсетях жители города отмечают, что огонь очень быстро распространился по склону горы, пламя видно из разных районов Пятигорска.

ГУ МЧС по Ставрополью сообщило, что, по предварительной информации, на западном склоне горы горит сухая растительность на площади 500 квадратных метров. На месте работают 20 человек и шесть единиц техники.

В 21:52 Ворошилов сообщил, что открытое горение удалось потушить, но огонь уничтожил на склоне большие буквы "Пятигорск". Надпись он пообещал восстановить. По мнению мэра, пожар возник из-за поджога.

Гора Машук расположена в северо-восточной части Пятигорска и является памятником природы.