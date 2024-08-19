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Пожар на склоне горы Машук в Пятигорске потушен

Сгорели буквы с названием города

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на склоне горы Машук в Пятигорске (Ставропольский край), сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

"В 21:56 объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава города Дмитрий Ворошилов в своем телеграм-канале проинформировал, что огонь уничтожил буквы "Пятигорск" на склоне горы.

"В ближайшее время восстановим", - отметил он.

Мэр также заявил, что предполагаемых поджигателей склона будут разыскивать.

"Ко мне обратился один из предпринимателей города, который предложил вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию, которая поможет установить поджигателей. Если вы располагаете информацией, которая может помочь правоохранительным органам, звоните на телефон 112", - призвал он.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставрополью сообщала, что в понедельник в 21:00 на западном склоне горы Машук загорелась сухая растительность, по предварительной информации на площади 500 кв. м. В соцсетях жители города отмечали, что огонь очень быстро распространился по склону горы, пламя было видно из разных районов Пятигорска.

Гора Машук расположена в северо-восточной части Пятигорска и является памятником природы.

Ставропольский край Пятигорск Машук пожар
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