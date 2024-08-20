Более 50 населенных пунктов в Якутии заволокло дымом от лесных пожаров

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Задымленность от лесных пожаров наблюдается более чем в 50 населенных пунктах Якутии, общая площадь горения составляет 401 тыс. га, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По данным космического мониторинга задымленность наблюдается в 52 населенных пунктах Алданского, Верхоянского, Мирнинского, Томпонского, Олекминского, Сунтарского, Намского, Мегино-Кангаласского районах и в Якутске", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, случаев отравления продуктами горения, угарным газом - не зарегистрировано.

Всего на территории республики действует 69 природных пожаров на общей площади свыше 401 тыс. га.

На тушении задействованы 1 тыс. 626 человек и 142 единицы техники.

На особом контроле МЧС 10 природных пожаров, которые зафиксированы недалеко от населенных пунктов. Самый крупный из них локализован на площади 3,5 тыс. га в 11,2 км от cела Чека-Бясь в Горном районе.

Пожароопасный сезон начался в Якутии с 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.