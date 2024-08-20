Поиск

Более 50 населенных пунктов в Якутии заволокло дымом от лесных пожаров

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Задымленность от лесных пожаров наблюдается более чем в 50 населенных пунктах Якутии, общая площадь горения составляет 401 тыс. га, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По данным космического мониторинга задымленность наблюдается в 52 населенных пунктах Алданского, Верхоянского, Мирнинского, Томпонского, Олекминского, Сунтарского, Намского, Мегино-Кангаласского районах и в Якутске", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, случаев отравления продуктами горения, угарным газом - не зарегистрировано.

Всего на территории республики действует 69 природных пожаров на общей площади свыше 401 тыс. га.

На тушении задействованы 1 тыс. 626 человек и 142 единицы техники.

На особом контроле МЧС 10 природных пожаров, которые зафиксированы недалеко от населенных пунктов. Самый крупный из них локализован на площади 3,5 тыс. га в 11,2 км от cела Чека-Бясь в Горном районе.

Пожароопасный сезон начался в Якутии с 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.

МЧС России Якутия лесные пожары дым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Почта России" сообщила об ограничениях работы своей германской "дочки"

Из девяти районов Курской области за сутки эвакуировали более 830 человек

В Пятигорске произошел пожар на склоне горы Машук

Что произошло за день: понедельник, 19 августа

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Банк России предложил реформу микрофинансирования

"Трансмашхолдинг" завершил процесс перевода акций в Россию

Пожар на Стерлитамакском нефтехимическом заводе потушен

Лавров исключил переговоры с Украиной на фоне нападения на Курскую область

Бизнесу из приграничья Курской области дадут отсрочку по налогам и страховым взносам

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });