Что случилось этой ночью: вторник, 20 августа

ХАМАС отверг новую сделку по Газе, разведка США обвинила Иран в хакерской атаке на штаб Трампа, свыше 830 человек эвакуированы из Курской области за сутки

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ХАМАС отверг призыв госсекретаря США Энтони Блинкена принять предложенную Вашингтоном сделку по сектору Газа. При этом ХАМАС согласен реализовать предложения президента США Джо Байдена, заявил высокопоставленные представитель движения Усама Хамдан. По мнению Хамдана, Штаты "просто выигрывают время, чтобы Израиль продолжил геноцид".

- Разведка США обвинила Иран в хакерской атаке на президентскую кампанию Дональда Трампа. Тегеран добивался "доступа к лицам, имеющим прямой доступ к президентским кампаниям обеих политических партий", чтобы "повлиять на избирательный процесс в США", говорится в заявлении американских разведслужб.

- Из девяти районов Курской области за минувшие сутки эвакуировали более 830 человек. Всего курские приграничные территории покинули 121 тыс. человек.

- Госдеп США одобрил продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache. Сеул также хочет приобрести 76 двигателей T700-GE-701D, 456 ракет AGM-114R2, 152 ракет класса "воздух-воздух" AGM-179A, 40 общих систем предупреждения о ракетном нападении AAR-57. Общая сумма сделки составляет $3,5 млрд.

- Более 50 населенных пунктов Якутии заволокло дымом от лесных пожаров. Всего в республике действует 69 природных пожаров на общей площади свыше 401 тыс. га.

- Глава РАН заявил, что международное сотрудничество ученых не прерывается. "Бывают такие моменты. Но в целом у нас развитие идет нормально, наши ученые ездят на международные конференции, симпозиумы", - сказал Геннадий Красников.