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Глава РАН заявил, что международное сотрудничество ученых не прерывается

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Международное сотрудничество российских ученых не прерывается, хотя политический аспект в отношениях присутствует, сообщил глава РАН Геннадий Красников.

"Бывает, когда во главе какого-то международного научного союза оказываются люди, которые, скажем, имеют ту или иную позицию и вносят определенный политический аспект, что мы считаем несовместимым. Бывают такие моменты. Но в целом у нас развитие идет нормально, наши ученые ездят на международные конференции, симпозиумы", - заявил Красников журналистам во вторник во Владивостоке.

По его словам, в области науки контакты не прерываются "в самые неблагоприятные времена для всего мира".

"Мы обратили внимание, что иногда бывает субъективный фактор, который вмешивается в этот момент. И мы через научную дипломатию аккуратно работаем. Потому что бывают такие события, но они не носят такого частого характера", - добавил Красников, отвечая на вопрос о том, отразились ли санкционные ограничения на международном научном сотрудничестве.

Так, по его словам, недавно в Республике Корея успешно состоялась конференция по космосу с участием российских ученых.

Красников добавил, что РАН планирует развивать международное сотрудничество.

"Планов у нас много. С Вьетнамом, с Эфиопией, где мы делаем, в том числе такие центры по исследованию материалов, которые работают в экстремальных условиях погоды. Это научные программы в области изучения космоса, это и сотрудничество с Китаем, с Индией. И, в том числе, с европейскими странами здесь работаем, и с американцами. Такой достаточно большой аспект международный", - сообщил он.

РАН Геннадий Красников ученые сотрудничество
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