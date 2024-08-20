МВД выпустило советы по мерам информбезопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях

Гражданам рекомендовали не использовать видеокамеры наблюдения из-за риска подключения к ним противника

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России выпустило памятку по информационной безопасности на территории Брянской, Курской и Белгородской областей для населения и представителей силовых структур.

"Противник массово выявляет ip-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, просматривая все - от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения. В этой связи, если нет острой необходимости, то камерами видеонаблюдения лучше не пользоваться", - сообщили журналистам в управлении.

"Крайне не рекомендуется использование онлайн-сервисов знакомств. Противник активно использует такие ресурсы для легендированного сбора информации", - продолжили в управлении.

Военнослужащим в министерстве посоветовали не открывать приходящие от незнакомых лиц в мессенджерах или СМС-сообщениях какие-либо ссылки (гиперссылки) и по возможности избегать использования телефонов с большим количеством как служебной, так и личной информации в ситуациях, "когда противник может получить к ним физический доступ".

"Необходимо контролировать и модерировать чаты, а также оперативно удалять из них аккаунты лиц, попавших в плен к противнику, а также аккаунты лиц, к чьим телефонам противник получил доступ", - отметили в полиции.

Кроме того, в МВД просят граждан не выкладывать в социальных сетях и мессенджерах сделанные на видеорегистратор видеозаписи поездок или проводить трансляции/стримы при движении по автомагистралям, где также двигается военная техника в связи с опасностью обнародования "значимых для противника объектов".

Военнослужащим и представителям силовых структур в полиции рекомендовали отключить функцию "Люди рядом" в мессенджере Телеграм, убрать все фотографии, свидетельствующие о ведомственной принадлежности, изменить никнеймы, по которым можно отождествить гражданина как военнослужащего или представителя силового ведомства, проверить свои абонентские номера через специализированные ресурсы, осуществляющие парсинг с телефонных книг.

"Если в поисковой выдаче ваш номер выходит как записанный у третьих лиц в виде "Лёша ФСБ", "Паша Росгвардия", "Миша 123 полк", этот номер нужно сменить, он скомпрометирован", - пояснили в пресс-службе.

Служащим на территории Курской, Брянской и Белгородской областей рекомендуют закрыть свои персональные данные, убрать все геометки и привязки фотографий к геолокациям в социальных сетях, чтобы противник не мог выявить фактическое местоположение военных и силовиков.

Сотрудникам энергетической отрасли, в том числе атомной, необходимо убрать из соцсетей профессиональную принадлежность, чтобы не попасть в поле зрения спецслужб противника, добавили в полиции.

10 августа в этих трех областях был введен режим контртеррористической операции.