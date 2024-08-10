Подразделения Росгвардии задействованы в зоне действия режима КТО

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Подразделения Росгвардии задействованы в обеспечении безопасности, в том числе особо важных государственных объектов в приграничных регионах, где ранее был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили в ведомстве.

"Сотрудники и военнослужащие ведомства выполняют задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, защите важных объектов, охране правопорядка и усилению контроля в сфере оборота оружия на территориях Курской, Брянской и Белгородской областей", - заявили в субботу "Интерфаксу" в Росгвардии.

О введении КТО в Белгородской, Брянской и Курской областях ранее сообщил Национальный антитеррористический комитет. Решение о введении КТО принимал директор ФСБ Александр Бортников.

В обеспечении КТО участвуют сотрудники ФСБ, МВД России и других ведомств. На территориях, где действует режим, применяются необходимые меры и временные ограничения в соответствии со статьей 11 закона "О противодействии терроризму".

Государственными органами принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление антитеррористической защищенности объектов, сообщил НАК в ночь на субботу.