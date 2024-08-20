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Транзит российского газа через Украину после выходных вернулся к максимуму

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Транзит российского газа через Украину после выходных вернулся к обычному уровню. Транзитный маршрут проходит через Суджанский район Курской области на границе, где идут боевые действия.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 20 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Заявка на предыдущий день была 42,1 млн куб. м.

Этот маршрут остается единственным путем поставки российского газа через Украину в Европу.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка" (Ростовская область), так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

На фоне обострения ситуации в регионе выросла цена газа в Европе. Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $449 за тысячу кубометров.

Физический поток на выходе из Украины в ЕС до настоящего момента остается непрерывным, свидетельствуют почасовые данные европейской информационной платформы ENTSOG.

Украина Газпром
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