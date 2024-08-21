Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Транзит российского газа через Украину остается на технически максимально возможном уровне. Газотранспортный маршрут проходит через Суджанский район Курской области на границе, где идут боевые действия.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 21 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Заявка на предыдущий день была такой же.

Этот маршрут остается единственным путем поставки российского газа через Украину в Европу.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка" (Ростовская область), так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

На фоне обострения ситуации в регионе выросла цена газа в Европе . Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $427 за тысячу кубометров.

Физический поток на выходе из Украины в ЕС до настоящего момента остается непрерывным, свидетельствуют почасовые данные европейской информационной платформы ENTSOG.