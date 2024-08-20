Военные РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Новгородское в ДНР

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" взяли под контроль населённый пункт Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР, сообщает министерство обороны РФ во вторник.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, нанесено поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк и Калиново (ДНР).

"Потери противника составили более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30", говорится в сводке.

Подразделения "Западной", "Южной" и "Восточной" группировок в течение суток заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 115-й, 116-й механизированных бригад и третьей штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Копанки Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики и Новосадовое Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Также, по информации министерства, группировки "Юг", и "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи, улучшили позиции.

Российские военные в течение суток сбили 31 украинский беспилотник, из них пять - вне зоны проведения специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 31 беспилотный летательный аппарат, из них пять вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30192 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17345 танков и других боевых бронированных машин, 1415 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13444 орудия полевой артиллерии и минометов, 24945 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.