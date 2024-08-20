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Минобороны РФ сообщило о занятых группировками "Запад", "Юг" и "Восток" выгодных рубежах

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Подразделения "Западной", "Южной" и "Восточной" группировок в течение суток заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Копанки Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики и Новосадовое Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

На этом участке фронта ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, шесть гаубиц, сообщили военные.

Также, по информации министерства, группировки "Юг", и "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили позиции.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Константиновка и Серебрянка (ДНР). Отражены две контратаки подразделений ВСУ", - сказали в Минобороны.

По данным военных, на этом участке армия Украины потеряла более 680 военнослужащих, четыре автомобиля, девять гаубиц, боевую машину РСЗО "Град", боевую машину РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и гаубицу. Также российские военные уничтожили четыре полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Шахтерское (ДНР)", - заявили в Минобороны РФ.

Здесь ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, три автомобиля, две гаубицы, сказали в ведомстве.

Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесли удары по подразделениям 22-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Золочев Харьковской области, Могрица и Луговка Сумской области, сообщили в Минобороны.

В зоне действий "Северной" группировки потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, четыре гаубицы и боевая машина РСЗО "Град", сказали военные.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области", - сообщает российское военное ведомство.

По его информации, потери ВСУ здесь составили до 75 военнослужащих и одна гаубица.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
ДНР ВСУ Украина Минобороны
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