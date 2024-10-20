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Расчёты РСЗО "Град" группировки "Днепр" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Подразделения артиллерии наносят удары по местам хранения боеприпасов и ГСМ в тылу противника

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии уничтожили артиллеристы группировки войск "Днепр", сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Расчёты реактивных систем залпового огня "Град" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - сказал Кодрян.

Он также отметил, что в ходе выполнения боевых задач подразделения артиллерии группировки "уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции, места хранения боеприпасов, горюче-смазочных материалов противника, удалённые от линии боевого соприкосновения".

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ВСУ Украина
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