Расчёты РСЗО "Град" группировки "Днепр" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Подразделения артиллерии наносят удары по местам хранения боеприпасов и ГСМ в тылу противника

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии уничтожили артиллеристы группировки войск "Днепр", сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Расчёты реактивных систем залпового огня "Град" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - сказал Кодрян.

Он также отметил, что в ходе выполнения боевых задач подразделения артиллерии группировки "уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции, места хранения боеприпасов, горюче-смазочных материалов противника, удалённые от линии боевого соприкосновения".