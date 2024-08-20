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Военные РФ заявили, что на курском направлении ВСУ потеряли 4,1 тыс. военнослужащих

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Потери украинских сил на курском направлении за все время боевых действий составили более 4,1 тыс. военнослужащих, в течение суток - до 350 человек, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77", - сообщили в министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ Курская область
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